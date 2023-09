https://fr.sputniknews.africa/20230912/voici-la-raison-des-etranges-eclairs-vus-dans-le-ciel-du-maroc-juste-avant-le-seisme-1062067390.html

Voici la raison des étranges éclairs vus dans le ciel du Maroc juste avant le séisme

Les images des lumières énigmatiques survenues quelques instants avant le tremblement de terre au Maroc survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre ont inondé les réseaux sociaux, dont les utilisateurs s’interrogeaient sur l’origine de ce phénomène.Des apparitions similaires avaient été signalées dans le ciel de Turquie et de Syrie au moment du séisme en février 2023, a indiqué l’agence Saudi News FR qui a partagé cette vidéo.Prises dans différentes villes du royaume chérifien, elles se distinguaient par leurs formes et couleurs. Dans la ville d’Agadir, qui a ressenti des secousses modérées sans dégâts particuliers, de mystérieux éclairs de lumière bleue à l’horizon ont été enregistrés par une caméra de surveillance au moment où le séisme s'est produit.D’autre part, à Marrakech, qui a subi des secousses beaucoup plus fortes, plusieurs boules blanches suspendues dans le ciel au-dessus de la ville.Raisons scientifiques En réalité, ces apparitions ont une explication rationnelle, indique le portail Maxisciences.com, se référant au magazine National Geographic. Il s’agit d’un phénomène naturel optique connu, appelé Earthquake Lights en anglais, ou lumières de séisme. Elles peuvent apparaître dans l’atmosphère avant, pendant, et même parfois après des secousses sismiques. Il a été documenté par les scientifiques dans les années 1960, selon le journal américain.Les lumières de séisme ont fait l’objet d’une étude parue en 2014 et citée par National Geographic, dans laquelle une équipe de chercheurs a émis l’hypothèse qu’elles seraient dues à la libération de charges électriques dans le ciel:Le magazine de technologies de demain Futura l’a expliqué pour sa part en 2021 à l'occasion d'une observation lors d'un séisme au Mexique:Séisme catastrophiqueUn séisme dévastateur de magnitude 7 a frappé le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre, provoquant d'énormes dégâts et semant la panique à Marrakech, haut lieu touristique, et dans plusieurs autres villes. Son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de Marrakech, où il a provoqué plus de 2.800 morts, selon le bilan officiel. Des secousses plus modérées ont été également ressenties dans les provinces et communes d’Ouarzazate, d’Azilal, de Chichaoua et de Taroudant.Le Cabinet royal a décrété un deuil national de trois jours et les dirigeants du monde entier ont exprimé leur effroi et présenté leurs condoléances aux autorités et peuple marocains.

