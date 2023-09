https://fr.sputniknews.africa/20230910/seisme-au-maroc-le-bilan-depasse-les-2000-morts-1061999340.html

Séisme au Maroc: le bilan dépasse les 2.000 morts

Le Maroc pleure ses morts dimanche après le violent séisme qui a dévasté une grande partie du pays et dans lequel plus de 2.000 personnes ont péri, selon le... 10.09.2023, Sputnik Afrique

Le tremblement de terre de la nuit du 8 au 9 septembre de magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc. Il a fait au moins 2.012 morts et 2.059 blessés, dont 1.404 sont dans un état très grave, a annoncé samedi soir le ministère de l'Intérieur.La province d'Al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1.293 morts, suivie par la province de Taroudant avec 452 morts. Dans ces deux zones situées au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, des villages entiers ont été anéantis par la secousse.La secousse a également été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.Le cabinet royal a décrété un deuil national de trois jours, et les dirigeants du monde entier ont exprimé leur effroi et leurs condoléances.Plusieurs pays ont proposé leur aide. L'Algérie voisine a ouvert son espace aérien, fermé depuis deux ans, aux vols transportant de l'aide humanitaire et des blessés.Selon la Croix-Rouge internationale, les besoins d'aide du Maroc sont immenses."Ce ne sera pas l'affaire d'une semaine ou deux (...) Nous tablons sur des mois, voire des années de réponse", a averti dans un communiqué Hossam Elsharkawi, directeur pour le Proche-Orient et Afrique du Nord de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

