https://fr.sputniknews.africa/20230911/lotan-prevoit-de-tenir-le-plus-grand-exercice-militaire-depuis-la-guerre-froide-pres-de-la-russie-1062038977.html

L'Otan prévoit de tenir le plus grand exercice militaire depuis la guerre froide près de la Russie

L'Otan prévoit de tenir le plus grand exercice militaire depuis la guerre froide près de la Russie

La plus grande manœuvre otanienne depuis plus de 30 ans devrait se tenir en 2024 à côté des frontières russes, selon le journal britannique Financial Times. Ce... 11.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-11T15:41+0200

2023-09-11T15:41+0200

2023-09-11T15:41+0200

russie

otan

international

exercices militaires

guerre froide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/13/1053990319_0:447:2043:1596_1920x0_80_0_0_10f5fa6896892e1fc1e8e1b19788fc77.jpg

Les États membres de l'Otan envisagent d’organiser en 2024 la plus grande manœuvre militaire nommée "Steadfast Defender" (Défense résolue) jamais effectuée depuis la période de la guerre froide pour, ainsi dire, être en mesure d’affronter la Russie.Elle aura lieu sur les territoires de l'Allemagne, la Pologne et des États baltes et impliquera entre 500 à 700 missions de combat aérien, plus de 50 navires et environ 41.000 militaires, a relaté le journal britannique Financial Times.Selon Financial Times, la Suède, dont la demande d'adhésion à l'alliance n'a pas encore reçu l'approbation finale de la Hongrie et de la Turquie, devrait participer à l'exercice.Moscou se rend compte de cette politique antirusseLa Russie n'a toutefois jamais porté de lunettes roses et comprend que l'Otan est une alliance qui conduit à la confrontation et à la tension sur le continent, selon le porte-parole de la présidence russe.Pour lui, l'Otan n'est pas en mesure de remplir des fonctions ou de mener des actions qui conduisent à une désescalade.Dans sa politique antirusse et ses menaces constantes contre la Russie, l’Occident a franchi toutes les limites, ainsi que les menaces constantes contre la Russie, déclarait en septembre dernier Vladimir Poutine dans un discours face à la nation.Selon lui, le chantage nucléaire de la part de l’Occident a également eu lieu et de hauts représentants des pays de l'Otan ont fait des déclarations sur la possibilité et l'admissibilité d'utiliser des armes de destruction massive contre la Russie.M.Poutine a rappelé qu’à l’époque, l'équipement militaire de la Russie était supérieure à celui de l’Occident dans un certain nombre de composants et a averti ceux qui tentent de faire chanter la Russie avec des armes nucléaires, que "la rose des vents peut se retrouver de votre côté". Réaction en cas de menacesLa Russie a entériné un nombre de mesures de dissuasion nucléaire, inscrites dans un document sur les fondements de la politique d'État de la Russie, approuvé par décret présidentiel. Ce document définit clairement les conditions de l’utilisation des armes nucléaires russes. Moscou se réserve ainsi le droit d’y faire recours en cas "d'informations fiables sur le lancement de missiles balistiques attaquant le territoire de la Russie ou de ses alliés; l'utilisation d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive sur le territoire de la Russie et de ses alliés.Y figurent aussi "l'impact de l'ennemi sur des installations étatiques ou militaires critiques, dont la mise hors service perturberait la réponse des forces nucléaires; l'agression contre la Russie avec l'utilisation d'armes conventionnelles, lorsque l'existence même des forces nucléaires de la Russie est menacée".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, international, exercices militaires, guerre froide