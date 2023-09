https://fr.sputniknews.africa/20230911/les-russes-sont-a-loffensive-les-soldats-de-kiev-cedent-pres-de-koupiansk-selon-le-nyt-1062040929.html

"Les Russes sont à l’offensive": les soldats de Kiev cèdent près de Koupiansk, selon le NYT

"Les Russes sont à l’offensive": les soldats de Kiev cèdent près de Koupiansk, selon le NYT

Après plus de trois mois de contre-offensive, les soldats ukrainiens reconnaissent eux-mêmes quelques succès des troupes russes près de Koupiansk. Notamment... 11.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-11T17:16+0200

2023-09-11T17:16+0200

2023-09-11T17:16+0200

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

the new york times

forces armées

contre-offensive

offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0d/1056172973_0:165:3050:1881_1920x0_80_0_0_4ac700c20b64b0c0455da43f6e2dd90d.jpg

Au milieu de la contre-offensive ukrainienne, les forces armées russes augmentent la pression près de Koupiansk dans la région de Kharkov, ce qui contraint Kiev à y envoyer des renforts, a relaté le journal américain le New York Times, citant des responsables militaires ukrainiens.Selon l'armée ukrainienne, les unités russes remportent de "petits succès tactiques" sur cet axe.Cependant, l’armée russe n'a pas encore percé les lignes de défense ukrainiennes, même si rien n'indique que la pression russe dans la région va s'atténuer, selon le New York Times, citant des analystes militaires et des soldats interrogés au cours de l’été.Plus de trois mois de contre-offensiveLe 4 juin, débutait une contre-offensive ukrainienne sur les axes de Donetsk Sud, d'Artiomovsk (Bakhmout) et de Zaporojié, dans laquelle Kiev a lancé ses meilleures brigades formées par l'Otan et dotées d'équipements occidentaux.La "contre-offensive" n'est pas seulement en manque de progrès, mais est un échec, avait déclaré le 4 septembre le Président russe Vladimir Poutine. De même, les forces armées ukrainiennes n'ont atteint leurs objectifs sur aucun des axes, avait pour sa part annoncé le ministre russe de la Défense Sergueï Shoïgou.Lourdes pertes ukrainiennesLes pertes du côté des forces de Kiev depuis le début de la "contre-offensive" s’élevaient, début septembre, à plus de 66.000 hommes et 7.600 armes, dont des chars allemands Leopard, des AMX français et des BMP américains Bradley, selon le ministère russe de la Défense. Dans ce contexte, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a estimé que la contre-offensive ukrainienne se poursuivrait "pendant encore plusieurs mois" et les États-Unis ont commencé à fournir des armes à sous-munitions à Kiev. Moscou dénonce régulièrement la montée du degré de soutien occidental à l’Ukraine. La Russie a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan qui "jouent avec le feu", selon la diplomatie russe.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a souligné que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, the new york times, forces armées, contre-offensive, offensive