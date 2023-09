https://fr.sputniknews.africa/20230911/de-leau-ou-des-armes-le-chef-de-la-rpd-juge-que-loccident-devrait-aider-lafrique-plutot-que-kiev-1062025264.html

De l’eau ou des armes: le chef de la RPD juge que l’Occident devrait aider l’Afrique plutôt que Kiev

Alors que les pays occidentaux continuent de gaver l’Ukraine d’armements, soi-disant à des fins humanitaires, le chef par intérim de la RPD a proposé une... 11.09.2023, Sputnik Afrique

Au lieu de livrer des armes à l’Ukraine, l'Occident devrait construire un conduit d'eau en Afrique si les pays occidentaux se soucient réellement des questions humanitaires, a déclaré à Sputnik Denis Pouchiline, chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD).Selon lui, les États occidentaux deviennent ainsi "complices de crimes de guerre" parce que les armes fournies "nuisent surtout aux civils".D’après M.Pouchiline, si l’Occident était réellement préoccupé par les questions humanitaires, il se pencherait sur des questions vraiment importantes et "affecterait ces fonds considérables à la résolution de vrais problèmes".Il a ensuite souligné que le continent africain souffrait plus de la pénurie d'eau. Selon lui, l'argent qui a été dépensé "au fil des ans" pour l'aide à l'Ukraine suffirait à financer le plus grand et le plus moderne des réseaux de conduits d'eau vers de nombreux États africains.De plus, cela "permettrait d’éviter des morts quotidiennes d’enfants", a-t-il noté.Une augmentation des livraisonsDébut septembre, le général britannique à la retraite Richard Barrons a fait savoir dans un article pour le Financial Times que l’Occident augmenterait ses livraisons de munitions aux forces ukrainiennes d’ici la mi-2024.En outre, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré le 6 septembre lors de sa visite à Kiev, que les États-Unis fourniraient à l’Ukraine une aide supplémentaire d'un milliard de dollars, dont 665 millions pour les besoins militaires.Qui plus est, le Pentagone a annoncé le 6 septembre le transfert de munitions à uranium appauvri à Kiev. Ces munitions feront partie d’un nouveau lot d’aide militaire aux troupes ukrainiennes pour un montant de 175 millions de dollars.Une cible légitime pour MoscouLa Russie dénonce régulièrement la montée du degré de soutien occidental à l’Ukraine. Moscou a déjà envoyé une note aux pays de l'Otan qui "jouent avec le feu", selon la diplomatie russe.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a de son côté souligné que toute cargaison contenant des armes destinées à l'Ukraine deviendrait une cible légitime.

