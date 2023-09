https://fr.sputniknews.africa/20230910/un-soldat-tchadien-tue-par-un-militaire-francais-la-justice-rend-son-verdict-1062021093.html

Un soldat tchadien tué par un militaire français: la justice rend son verdict

Un soldat tchadien tué par un militaire français: la justice rend son verdict

Une action pénale devra être prise à l’encontre de l’infirmier militaire français ayant tué le 5 septembre le soldat tchadien dans la ville de Faya dans le... 10.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-10T23:02+0200

2023-09-10T23:02+0200

2023-09-10T23:02+0200

international

france

tchad

opération barkhane

manifestation

forces armées françaises

enquête

tribunal militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/05/1061909212_0:0:3123:1758_1920x0_80_0_0_d945b7b8d79584d069817844df73265d.jpg

Le militaire français accusé d’avoir tué par balle un soldat tchadien le 5 septembre à Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou dans le nord du Tchad, a été auditionné sur procès-verbal et remis ensuite à son ambassade pour un rapatriement en France, annonce Tchad Infos.Cette procédure s’est appliquée au représentant des forces armées françaises conformément à l’article 8 de l’accord signé en 1976 par la République du Tchad et la République française, précise le média. Dans ce cadre, des militaires de l’armée françaises auteurs d’infraction, doivent être remises immédiatement à l’ambassade de France pour qu’une action pénale soit prise par leurs autorités compétentes dans leur pays.L’audition de l’accusé sur procès-verbal et sa remise aux autorités marquent un tournant dans cette affaire qui avait suscité de vives tensions dans la ville de Faya ces derniers jours, avec plusieurs rassemblements dans les rues, toujours selon Tchad Infos.D’après le média, les manifestants avaient tenté de pénétrer dans l’enceinte de la base militaire française qui abritait une quarantaine de personnes. Les forces de l’ordre avaient dû intervenir pour disperser la foule et instaurer finalement un couvre-feu dans la ville.Incident tragique dans la base militaire françaiseL’infirmier de la force française Barkhane stationnée dans la ville de Faya-Largeau, avait tué un militaire tchadien venu traiter une inflammation aiguë d’un doigt de la main ou du pied, selon Maghreb Online. L’incident tragique s’était produit suite à une altercation entre les deux hommes, précisait l’AFP. Le militaire français avait tiré à bout portant sur son adversaire avec son arme de service. Comme l’indique Tchad One, la victime, Mahamat Dakou, âgé de 35 ans, venait de célébrer son mariage le 8 août 2023.

france

tchad

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, tchad, opération barkhane, manifestation, forces armées françaises, enquête, tribunal militaire