Plus de 570 soldats, 42 drones, trois vedettes US: les pertes de Kiev en 24h

Plus de 570 soldats, 42 drones, trois vedettes US: les pertes de Kiev en 24h

Trois vedettes avec des équipages, plus de 570 soldats, une quarantaine de drones… La Défense russe a rendu public son bilan quotidien sur le déroulement de...

Les forces armées russes ont intercepté 42 drones et ont rasé trois entrepôts ukrainiens de munitions au cours de ces dernières 24 heures. C’est ce qu’a annoncé ce 10 septembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Pertes humainesLors des combats de la période mentionnée, les troupes russes ont neutralisé près de 575 militaires ukrainiens, dont jusqu’à 260 sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu plus de 130 autres dans la zone du sud de Donetsk et jusqu’à 80 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à 35 soldats. Enfin, plus de 50 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et plus de 20 sur celui de Kherson.En merL’aviation russe a détecté trois vedettes rapides Willard de fabrication américaine dans les eaux de la mer Noire. Les bateaux transportaient des groupes de débarquement de Kiev, soit 36 militaires au total. Toutes les cibles ont été anéanties.Armes mises hors serviceParmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent un système d’artillerie américain M777, des obusiers américains M119 et M198. Un radar Arthur de fabrication suédoise a aussi été détruit.De plus, on décompte comme anéantis trois obusiers D-30, un D-20, deux Msta-B, un Akatsiya, trois Gvozdika et un char. Une station radar P-18 de détection et de suivi de cibles aériennes a aussi été réduite en cendres.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 117 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 467 avions, 248 hélicoptères et 6.582 drones. Elle a détruit 436 systèmes de défense sol-air, 11.773 chars et autres blindés, 1.149 lance-roquettes multiples, 6.319 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.883 autres équipements militaires.

