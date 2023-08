https://fr.sputniknews.africa/20230826/kiev-perd-pres-de-690-soldats-un-poste-de-commandement-un-radar-et-37-drones-en-24h-1061648930.html

Kiev perd près de 690 soldats, un poste de commandement, un radar et 37 drones en 24h

Kiev perd près de 690 soldats, un poste de commandement, un radar et 37 drones en 24h

12 roquettes de HIMARS, 37 drones, des stocks de munitions et près de 690 soldats ukrainiens ont été perdus par Kiev en 24 heures, selon le bilan quotidien de... 26.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-26T17:31+0200

2023-08-26T17:31+0200

2023-08-26T17:31+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

opération militaire

bilan

ministère russe de la défense

pertes

destruction

m142 himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/11/1056210282_0:0:3407:1916_1920x0_80_0_0_924194361e6b3e600ac6d3452359c095.jpg

L’armée russe a frappé au cours de ces dernières 24 heures un poste de commandement ukrainien en république populaire de Donetsk et une station radar P-18 de détection et de suivi de cibles aériennes dans la région de Dniepropetrovsk. C’est ce qu’a annoncé le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien ce 26 août.Pertes de Kiev sur les différents axes:Au total, l’armée ukrainienne a perdu près de 690 soldats sur ces directions.Autres armes réduites en cendresLes forces russes ont aussi intercepté 12 roquettes de HIMARS et 37 drones.En outre, l’armée russe a abattu deux avions Su-25 ukrainiens.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 139 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 464 avions, 246 hélicoptères et 6.122 drones. Elle a détruit 433 systèmes de défense sol-air, 11.513 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 6.062 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.441 autres équipements militaires.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, opération militaire, bilan, ministère russe de la défense, pertes, destruction, m142 himars, drone, munitions