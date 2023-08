Un radar et 18 drones ukrainiens détruits par la Russie en 24h

: quatre attaques ont été repoussées; l'Ukraine a perdu un char, cinq véhicules blindés de combat, trois pick-up, un obusier américain M777 et un obusier D-20.

quatre attaques ont été repoussées; quatre véhicules, un canon automoteur polonais Krab et un Panzerhaubitze 2000 allemand, mais aussi un obusier D-30, trois obusiers américains M119 et un radar de contre-batterie AN/TPQ-48 de fabrication américaine ont été frappés.

: trois attaques ont été repoussées; trois véhicules blindés de combat, trois autres véhicules, des canons automoteurs Akatsiya et Gvozdika et des obusiers D-20 et D-30 ont été détruits.