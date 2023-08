https://fr.sputniknews.africa/20230825/un-stock-de-munitions-73-drones-deux-su-25-et-un-harm-de-kiev-detruits-par-la-russie-en-24h-1061627385.html

Un stock de munitions, 73 drones, deux Su-25 et un HARM de Kiev détruits par la Russie en 24h

La Marine militaire russe a frappé dans la nuit du 24 au 25 août avec des armes de haute précision une infrastructure portuaire utilisée par les forces armées ukrainiennes, a déclaré le ministère russe de la Défense dans son bilan ce 25 août.La cible a été atteinte, selon l’instance. Cette frappe a été menée avec des armes de longue portée basées en mer.Pertes de Kiev sur les différents axes:Au total, l’armée ukrainienne a perdu près de 675 soldats sur ces directions.Autres armes réduites en cendresLes forces russes ont aussi intercepté cinq roquettes de HIMARS, un missile antiradar HARM, un missile modifié S-200 et 73 drones.En outre, l’armée de Moscou a abattu deux avions Su-25 des troupes ukrainiennes.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 147 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 464 avions, 246 hélicoptères et 6.085 drones. Elle a détruit 433 systèmes de défense sol-air, 11.492 chars et autres blindés, 1.144 lance-roquettes multiples, 6.042 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.424 autres équipements militaires.

