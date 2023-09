https://fr.sputniknews.africa/20230910/la-russie-soppose-t-elle-aux-relations-afrique-occident-lavrov-repond-1062016449.html

La Russie s'oppose-t-elle aux relations Afrique-Occident? Lavrov répond

La Russie s’oppose-t-elle aux relations Afrique-Occident? Lavrov répond

10.09.2023

La Russie n'entrave en rien la communication de l'Occident avec les États du continent africain, a déclaré le 10 septembre le ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse à l’issue du sommet du Groupe des 20. Le contraire est vraiÀ contrario, c'est l'Occident qui parcourt le monde et exige que personne n’ait des liens ou ne rencontre la Russie, poursuit le chef de la diplomatie russe.Se passer des penchants coloniauxM.Lavrov a ajouté que les pays occidentaux devaient "se débarrasser de leurs habitudes coloniales" s'ils voulaient améliorer leurs relations avec les États africains.Le 18e sommet du G20 se déroule les 9 et 10 septembre, sous la devise "Une terre, une famille, un avenir" à New Delhi. L’Inde accueille ce forum pour la première fois, dont le thème principal est "Un monde inclusif et durable". Pour la deuxième année consécutive, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov représente la Russie au sommet du Groupe des 20, qui réunit ses représentants ainsi que plusieurs pays invités.

