https://fr.sputniknews.africa/20230909/le-soutien-sans-faille-de-moscou-au-mali-apres-les-attentats-meurtriers-1061986646.html

Le soutien "sans faille" de Moscou au Mali après les attentats meurtriers

Le soutien "sans faille" de Moscou au Mali après les attentats meurtriers

Reçu par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, l'ambassadeur de Russie au Mali a examiné les perspectives du "partenariat privilégié entre les... 09.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-09T12:31+0200

2023-09-09T12:31+0200

2023-09-09T12:31+0200

abdoulaye diop

russie

mali

attentat

diplomatie

ambassadeur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/07/1057850421_12:0:1269:707_1920x0_80_0_0_d934ee8ceede66ca4ecb537549417725.jpg

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a reçu vendredi l'ambassadeur de Russie dans son pays, Igor Gromyko. Abdoulaye Diop en a informé sur le réseau social X (ex-Twitter)."Dans le cadre des consultations politiques régulières", les deux hommes ont examiné des questions bilatérales et multilatérales d’intérêt commun, selon le ministre. Il était question notamment des perspectives d’une communication stratégique s'inscrivant dans le "partenariat privilégié entre les deux pays".Un soutien "sans faille"Igor Gromyko a également exprimé "la solidarité et la sympathie de son pays suite aux attaques terroristes meurtrières dont le Mali a été l’objet". Il a réaffirmé le soutien "sans faille" de la Russie au Mali face aux défis multiformes qu'il affronte.Moscou avait condamné la veille deux attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda* et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali. Au moins 64 personnes, dont 49 civils et 15 soldats, avaient été tuées jeudi 7 septembre dans ces attaques.* Organisation terroriste interdite en Russie

russie

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

abdoulaye diop, russie, mali, attentat, diplomatie, ambassadeur