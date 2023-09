https://fr.sputniknews.africa/20230908/mali-64-morts-dont-15-soldats-dans-deux-attaques-terroristes-distinctes-1061958923.html

Mali: 64 morts dont 15 soldats dans deux attaques terroristes distinctes

Mali: 64 morts dont 15 soldats dans deux attaques terroristes distinctes

Soixante-quatre personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées jeudi dans deux attaques "terroristes revendiquées" par Al Qaïda* et ayant visé un bateau... 08.09.2023, Sputnik Afrique

Les deux attaques distinctes ont visé "le bateau Tombouctou" sur le fleuve Niger et "la position de l'armée" à Bamba, dans la région de Gao (nord), avec "un bilan provisoire de 49 civils et 15 militaires tués", indique un communiqué du gouvernement. Les deux attaques ont été "revendiquées" par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda*, a précisé le gouvernement dans son communiqué selon lequel l'assaut contre le bateau a aussi fait "des blessés ainsi que des dégâts matériels". La riposte de l'armée a permis de "neutraliser une cinquantaine de terroristes", ajoute la même source. Attaque contre un bateau de passagersLe bateau de la compagnie malienne de navigation (Comanav, publique) a été attaqué dans le secteur de Gourma-Rharous, entre Tombouctou et Gao, avait annoncé plus tôt l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Le bateau, qui assure une importante liaison régulière entre les grandes villes sur le fleuve, dont Tombouctou et Gao, a été visé par "au moins trois roquettes tirées contre le moteur", a souligné la Compagnie malienne de navigation (Comanav), citée par des médias. Un agent de la Comanav a indiqué que le bateau était immobilisé sur le fleuve et que l'armée était en train d'évacuer les passagers. Cette attaque est intervenue quelques semaines après que le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a annoncé, début août, imposer un blocus à Tombouctou. Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.*Organisation terroriste interdite en Russie

mali, terrorisme, réseau terroriste, menace terroriste, afrique subsaharienne