Moscou condamne les attentats meurtriers au Mali et promet son aide

Moscou condamne les attentats meurtriers au Mali et promet son aide

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les attaques terroristes qui avaient fait plus de 60 morts au Mali et assuré que Moscou continuerait... 08.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie condamne les récents attentats terroristes au Mali et exprime ses sincères condoléances à la population et aux dirigeants du pays, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.Plus tôt dans la journée, au moins 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées dans deux attaques terroristes revendiquées par Al Qaïda* et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l'armée dans le nord du Mali.La partie russe y voit "une tentative de porter un coup aux efforts de Bamako en vue d'assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays".*Organisation terroriste interdite en Russie

