https://fr.sputniknews.africa/20230909/la-dynamique-imprevisible-du-nombre-dultra-riches-dans-le-monde-dont-en-afrique-en-2022-1061991260.html

La dynamique imprévisible du nombre d’ultra-riches dans le monde, dont en Afrique, en 2022

La dynamique imprévisible du nombre d’ultra-riches dans le monde, dont en Afrique, en 2022

La fortune cumulée des Africains les plus riches a chuté en 2022 en raison des conditions économiques, selon le rapport World Ultra Wealth Report. Il s'agit... 09.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-09T16:32+0200

2023-09-09T16:32+0200

2023-09-09T16:33+0200

fortune

richesse

afrique

rapport

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/15/1060062188_0:74:3141:1840_1920x0_80_0_0_1a079a7647bda644865cdf463178ea7b.jpg

Les ultra-riches sont devenus moins nombreux en Afrique en 2022 et leurs fortunes ont diminué, selon un rapport publié le 6 septembre. Le World Ultra Wealth Report 2023 utilise les données du cabinet de recherche singapourien Wealth-X et met en lumière l’état de la population mondiale ultra-riche, dont la fortune est de 30 millions de dollars ou plus.Malgré le déclin annuel de la population, les ultra-riches détiennent toujours plus de 45.000 milliards de dollars d’actifs, avec un patrimoine médian de 51 millions de dollars par personne, rappelle l'agence de presse américaine PR Newswire.D'après le rapport, le nombre d'Africains de cette catégorie a accusé une baisse de 4,4% en glissement annuel, se chiffrant à 3.020 personnes fin décembre 2022.Leur fortune cumulée a également baissé de 3,9%, à 360 milliards de dollars et ne représente que moins de 1% du patrimoine total de ces personnalités les plus riches du monde. Cette baisse est due entre autres à la hausse des coûts des importations et à la dépréciation des monnaies locales par rapport à celle des États-Unis.Une baisse généraleIl est toutefois à noter que le rapport en question ne prend pas en compte les fortunes provenant de l’économie souterraine. Il révèle cependant une baisse de 5,4% de la population ultra-fortunée dans le monde en 2022 (395.070 individus). Il s'agit de la première diminution annuelle de cette population en quatre ans et la contraction la plus importante depuis 2015.Le patrimoine cumulé des ultra-riches du monde a baissé de 5,5%, à 45.400 milliards de dollars. L’Amérique du Nord reste de loin la première région des ultra-riches.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

fortune, richesse, afrique, rapport