Le nombre de multimillionnaires a chuté partout dans le monde sauf… en Chine

Sur fond de conflit militaire en Ukraine, les grandes puissances économiques dont les États-Unis, la France, le Japon ont vu le nombre de leurs personnes les... 10.11.2022, Sputnik Afrique

C’est pour la première fois depuis 2018 que le nombre des personnes extra-riches est en baisse au niveau international, selon un rapport de Wealth-X.La chute de la population d’individus ayant une très grande valeur nette (UHNW) a été évaluée à 6%, soit jusqu’à 392.410 personnes, dans cette analyse portant sur les six premiers mois 2022.C’est lié aux effets de l’économie mondiale, provoqués par le conflit militaire en Ukraine, avance Wealth-X.Pays concernésLa France (-10%), les États-Unis (-10,3%) et le Japon (-13,3%) occupent les premiers rangs dans le classement des 10 pays ayant fait les plus grosses chutes.Dans cette liste, y figurent aussi l’Allemagne (-7,2%), la Suisse (-6,2%), le Canada (-3,3%) et le Royaume-Uni (-3%).Seule la Chine, deuxième plus grand pays en UHNW, a enregistré une hausse dans les six premiers mois 2022.Disposant d’environ de 51.145 habitants ultra-riches, soit plus de deux fois moins qu’aux États-Unis, le pays a quand même vu leur nombre croître de 2,3%.Pour être répertorié dans ce groupe des plus fortunés, il faut disposer d’actifs à investir d’au moins 30 millions de dollars. En 2019, il ne représentait que 0,003% de la population, mais possédait 13% de toutes les richesses mondiales.

