Ces 10 villes d’Afrique comptent le plus grand nombre de millionnaires

Quatre des 10 villes les plus riches d’Afrique se trouvent en Afrique du Sud. C’est ce qui ressort du rapport "Africa Wealth Report 2023" diffusé fin mars par le cabinet britannique Henley & Partners, spécialisé dans le conseil en matière de migration des investissements.Le classement est basé sur le nombre de millionnaires (en dollars américains) vivant dans ces endroits.Ainsi, Johannesburg est en tête avec 14.600 millionnaires.La deuxième position est occupée par le Caire, avec 7.400 millionnaires. Il devance le Cap, qui en compte 7.200.En quatrième place arrive la ville de Lagos avec ses 5.400 millionnaires, puis Nairobi, dont le nombre se monte à 2.400.Les deux positions suivantes sont occupées par Durban et Casablanca, avec respectivement 3.600 et 2.800 millionnaires.Pretoria qui en enregistre 2.400 arrive à la 8e place. Elle est suivie par Accra, avec un nombre de 2.000. Ce top est clôturé par la ville de Luanda qui en accueille 1.800.Plus de 138.000 millionnaires en AfriqueSelon le même rapport, au total l’Afrique compte 138.000 millionnaires, 328 centimillionnaires et 23 milliardaires.Plus de la moitié (56%) des millionnaires en dollars et plus de 90% des milliardaires sont concentrés en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Kenya et au Maroc.Cependant, d’après le rating, le nombre de millionnaires du continent a diminué de 12% sur la décennie 2012-2022, à cause notamment de la faible croissance économique du top trois des grandes économies d'Afrique: le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud.Toutefois, le nombre de millionnaires devrait atteindre 195.000 d'ici à 2032, précise la source.

