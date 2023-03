https://fr.sputniknews.africa/20230330/voici-le-top-10-des-pays-dafrique-avec-le-plus-grand-nombre-de-millionnaires-1058359040.html

Voici le Top 10 des pays d'Afrique avec le plus grand nombre de millionnaires

Voici le Top 10 des pays d'Afrique avec le plus grand nombre de millionnaires

Avec une fortune cumulée de 2.400 milliards de dollars, l’Afrique compte 138.000 millionnaires et 23 milliardaires, selon le rapport du cabinet Henley &... 30.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-30T09:10+0200

2023-03-30T09:10+0200

2023-03-30T09:10+0200

afrique

afrique du sud

économie

international

classement

milliardaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0b/04/1044700325_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4643688b3a67a39daae4970d84ec40a5.jpg

En Afrique, plus de la moitié (56%) des millionnaires en dollars et plus de 90% des milliardaires africains sont concentrés en Afrique du Sud, en Égypte, au Nigeria, au Kenya et au Maroc, selon le rapport "Africa Wealth Report 2023" publié le 28 mars par le cabinet britannique Henley & Partners, spécialisé dans le conseil en matière de migration des investissements. L’Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent, est le pays qui compte le plus de millionnaires (37.800 personnes avec une fortune d'au moins un million de dollars, devançant l’Égypte (16.100), le Nigeria (9.800), le Kenya (7.700) et le Maroc (5.800).L’Égypte est pourtant le premier pour les milliardaires, avec 8 individus possédant une fortune d'au moins un milliard de dollars. Elle est suivie de l’Afrique du Sud (5), du Nigeria (4) et du Maroc (4).Le Rwanda est le pays ayant enregistré la plus forte hausse du nombre de millionnaires en Afrique (+72%) entre 2012 et 2022.Au total, l’Afrique compte 138.000 millionnaires, 328 centimillionnaires et 23 milliardaires.Une baisse sur 10 ansD'après le rapport, le nombre de millionnaires du continent a baissé de 12% sur la décennie 2012-2022, à cause notamment de la faible croissance économique du top trois des grandes économies d'Afrique: le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud.Cependant, le nombre de millionnaires devrait atteindre 195.000 d'ici à 2032.L’île Maurice serait le plus gros pourvoyeur de millionnaires au cours de la prochaine décennie, (+75%). Alors que la pauvreté progresse sur le continent, une hausse de plus de 60% du nombre de personnes fortunées est attendue en Namibie, au Rwanda, en Zambie, aux Seychelles, en République démocratique du Congo et au Maroc.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du sud, économie, international, classement, milliardaires