"Diverse et captivante", la beauté africaine déploie ses ailes après l'influence de colonisation



"La beauté africaine est diverse et captivante". Or, elle a subi une très "forte influence" des standards occidentaux "par les colonisateurs ou par manque de l'estime de soi", juge pour Sputnik Zara loksala Vanzou, responsable des interventions sociales et des affaires juridiques au parlement des jeunes filles leaders du Tchad.À l’occasion de la Journée internationale de la beauté, elle revient sur l’impact de l’Occident sur la perception de la beauté en Afrique.Ce, alors que "la beauté africaine est souvent caractérisée par des peaux riches en pigmentation" ou encore "des cheveux naturellement bouclés ou crépus", "des formes corporelles variées".Vers des changements?Après la fin de l’époque coloniale, la donne a changé, les standards de la beauté ayant "évolué significativement". Se basant sur ses recherches, Zara loksala Vanzou précise que "les concepts actuels de la beauté peuvent différer des concepts traditionnels de la beauté au Tchad".Y jouent leur rôle également le processus de mondialisation, les médias et l’Internet.Du chemin "reste encore à faire pour que certains jeunes puissent comprendre que chacun à sa culture, sa beauté", explique la responsable. Or, elle se réjouit de plusieurs initiatives que les individus créent déjà "dans la valorisation de la beauté africaine précisément tchadienne".

