Ces 8 femmes qui représentent l’Afrique à Miss Univers - images

L’édition 2023 du concours de beauté Miss Univers se tient ce samedi 14 janvier à La Nouvelle-Orléans. Huit femmes du continent africain prendront part à la... 13.01.2023, Sputnik Afrique

miss univers

concours de beauté

afrique du sud

nigeria

namibie

île maurice

guinée

ghana

cameroun

angola

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/0d/1057577445_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56cdf77fa72730482ab204492595466e.jpg

Huit pays africains sont représentés au concours international de beauté Miss Univers qui a lieu à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Les Miss Angola, Cameroun, Ghana, Guinée équatoriale, Maurice, Namibie, Nigeria et Afrique du Sud montreront la beauté du continent africain et présenteront leurs projets éducatifs et sociaux. C’est à travers ces initiatives qu’elle tente d’améliorer la vie dans leurs pays d’origine.AngolaSwelia Da Silva Antonio, 25 ansEn 1999, elle et sa famille ont quitté l'Angola pour s'installer aux Pays-Bas. Elle dirige Better Tomorrow Africa (BTA) en tant que cofondatrice. L'association a pour but d'améliorer le niveau de vie des gens avec une éducation basée sur les besoins et de fournir des outils pratiques pour un bénéfice durable et générationnel. Ayant elle-même souffert de discriminations, Swelia Da Silva Antonio a été sensibilisée très tôt à la justice et à l'égalité, notamment dans les domaines de l'éducation, des femmes et de l'environnement.CamerounMouketey Lynette Monalisa Jelly, 26 ansElle est particulièrement passionnée par l'aide aux enfants. Elle organise la Journée de l'espoir (Hope Day), un programme qui aide les enfants des écoles primaires à avoir accès aux fournitures scolaires. Elle travaille également avec les enfants qui ont été victimes de la guerre dans le Sud-Ouest. Elle a plaidé en faveur des jeunes en s’adressant aux responsables administratifs pour les encourager à faire don de fournitures scolaires et organiser des ateliers de formation dans les écoles primaires.GhanaEngracia Afua K. Mofuman, 27 ansElle est mannequin professionnel et traductrice en français, anglais, espagnol et portugais. Elle a grandi au Ghana ainsi que dans d'autres pays africains, ce qui lui a permis d'apprécier différentes cultures. Cela l'a amenée à passer une maîtrise en relations internationales. Le développement de la carrière d'enseignante de Mofuman alimente sa volonté d'éliminer l'analphabétisme et de mieux préparer les enfants des zones rurales à l'enseignement supérieur. Elle a créé le projet PowerInThePencil, qui vise à apprendre aux enfants analphabètes du Ghana à lire et à écrire.Guinée équatorialeAlba Isabel Obama Moliko, 21 ansElle est directrice de l'émission de télévision Equatorial Guinea Top Model. Obama Moliko travaille en tant que responsable du protocole pour le secrétaire général du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Elle est passionnée de droit.MauriceAlexandrine Belle-Etoile, 25 ansElle est titulaire d'un diplôme en beaux-arts et enseigne actuellement les arts et le français dans une école primaire privée. Elle est passionnée par les arts visuels et rêve de visiter les musées les plus célèbres du monde. Alexandrine Belle-Etoile rêve de créer une école d'art ouverte à tous les âges et elle est déterminée à promouvoir ce projet pendant son année de titularisation pour l'île Maurice.NamibieCassia Sharpley, 23 ansElle est la fondatrice et propriétaire du projet de la fondation Honeycomb Haven, qui milite pour la réduction de la pauvreté à Windhoek, en Namibie. Cassia Sharpley a été attirée par cette cause après avoir été témoin des effets du Covid-19 dans le monde, laissant les gens dans un état de vulnérabilité, notamment en ce qui concerne la pauvreté. Sa passion se situe également dans le domaine médical en tant que praticienne paramédicale.NigeriaHannah Iribhogbe, 21 ansElle se passionne pour les enfants, en particulier les jeunes filles, ce qu'elle montre à travers ses actions caritatives et ses services à la communauté. Elle visite des orphelinats dans tout le Nigeria et s'occupe elle-même de deux filles. Elle est la fondatrice de The Montana Initiative, une organisation qui œuvre pour nourrir 10 millions d'enfants dans toute l'Afrique.Afrique du SudNdavi Nokeri, 23 ansElle est titulaire d'un diplôme de gestion des investissements (BCom) de l'université de Pretoria. Ndavi Nokeri est passionnée par la défense de l'égalité des chances en matière d'éducation pour tous. Avant d'obtenir son titre, elle s'était déjà associée à diverses organisations pour œuvrer à la réduction des inégalités en matière d'éducation en Afrique du Sud en améliorant les connaissances en informatique dans les écoles non développées. En tant que Miss Univers Afrique du Sud, elle va poursuivre ce travail avec une campagne appelée Ed-Unite.

