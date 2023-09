https://fr.sputniknews.africa/20230907/un-chroniqueur-de-sputnik-et-un-blogueur-pro-russe-arretes-en-armenie-1061950464.html

Un chroniqueur de Sputnik et un blogueur pro-russe arrêtés en Arménie

Un blogueur arménien pro-russe ainsi qu’un chroniqueur de Radio Sputnik ont été arrêtés en Arménie. Ils sont soupçonnés de "trafic illicite d’armes". Selon la... 07.09.2023, Sputnik Afrique

Le chroniqueur de Radio Sputnik Arménie Achot Guevorkian et le blogueur pro-russe Mika Badalian ont été arrêtés la veille au soir dans la ville arménienne de Goris. Ils se trouvent actuellement entre les mains du Comité d’enquête d’Arménie.Celui-ci a confirmé au total la détention de 7 personnes les 6 et 7 septembre. Toutes ont été arrêtées pour des soupçons d’implication dans une affaire de "trafic illicite d'armes". Le chroniqueur Guevorkian s'était rendu dans la ville de Syunik pour rassembler de quoi alimenter son projet, qui s’intitule "Nous" et raconte la vie dans les zones frontalières. Ses programmes se distinguent par des évaluations critiques de la situation telle qu’elle est après la guerre au Haut-Karabakh de 2020.Quant à Mika Badalian, il avait déjà été arrêté pour avoir prétendument diffusé de fausses informations sur "des attaques terroristes en préparation à Erevan et au-delà", mais avait été libéré sous caution."Une provocation"La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié la détention des deux personnes de nouvelle provocation de l'Occident à la veille du forum médiatique russo-arménien à Erevan."Une provocation de la part de ceux qui dorment et voient comment gâcher les relations entre les deux pays. Et l'Occident a investi beaucoup d'argent dans ce domaine... De toute évidence, ceux qui visent cela se sont récemment renforcés", a écrit Mme Zakharova sur sa chaîne Telegram.

