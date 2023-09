Équipée de missiles hypersoniques Zircon, cette frégate russe se déplace dans l'Atlantique

https://fr.sputniknews.africa/20230906/equipee-de-missiles-hypersoniques-zircon-cette-fregate-russe-se-deplace-dans-latlantique-1061922704.html

Après avoir quitté le groupe naval permanent russe en Méditerranée, la frégate Amiral Gorchkov est entrée dans les eaux de l'Atlantique.

La frégate russe Amiral Gorchkov, dotée de missiles hypersoniques Zircon, a quitté le groupe naval russe de la mer Méditerranée. Elle procédera à une série de manœuvres dans l'océan Atlantique, a annoncé le ministère russe de la Défense. Le navire était stationné en Méditerranée depuis avril 2023. Son équipage a accompli avec succès toutes les tâches assignées au sein du groupe permanent de la Marine russe dans cette zone, a ajouté la Défense. Accompagnée par le pétrolier Viazma, elle a gagné l'Atlantique via le détroit de Gibraltar.Dans l'Atlantique, l'équipage continuera de perfectionner son savoir-faire et effectuera une série de manœuvres. Une fois ceci accompli, l’Amiral Gorchkov rentrera à Severomorsk, principale base navale de la Flotte du Nord de la Marine russe.L'Amiral GorchkovCette frégate est un navire polyvalent destiné à exercer des missions en haute mer et dans les zones océaniques. Elle est dotée de missiles hypersoniques Zircon et peut mener des frappes précises et puissantes sur tout objet ennemi sur terre comme en mer. Ils peuvent déjouer tous les systèmes de défense antiaérienne existants et en voie de développement.Le nouveau missile hypersonique russe Zircon est conçu et fabriqué par le groupe de recherche et de production NPO Machinostroïenia (qui fait partie de la Société des missiles tactiques KTRV).

