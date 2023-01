https://fr.sputniknews.africa/20230127/le-missile-hypersonique-russe-zircon-sera-mis-en-service-en-2023-1057724578.html

Le missile hypersonique russe Zircon sera mis en service en 2023

Le missile de croisière hypersonique Zircon sera mis en service dans la marine russe cette année, a annoncé le constructeur. 27.01.2023, Sputnik Afrique

Les missiles hypersoniques Zircon seront finalement mis en service dans la flotte maritime militaire de la Russie, a déclaré à la presse Alexandre Leonov, le chef d’études du groupe recherche-production NPO Machinostroïenia. Il n'a cependant pas précisé si la portée de 900 kilomètres révélée par le ministère de la Défense était maximale. 900 km n’est pas la portée maximale "Vous savez, je ne parle pas de caractéristiques. Je confirme ce que disent les militaires. Mais nous n’avons pas l’habitude de donner plus de détails. En tout cas ce n’est pas une portée maximale. Le missile doit être mis en dotation dans la marine cette année", a-t-il indiqué.Selon M.Leonov, la mise en service du missile est une question "purement organisationnelle"."Il s’agit de procédures et d’un lot de documents standards obligatoires pour la mise en service des Zircon. Rien d’extraordinaire."Il a ajouté que le missile était déjà produit en série, citant à titre d’exemple sa dotation sur la frégate Amiral Gorchkov.Il est développé et produit par le groupe recherche-production NPO Machinostroïenia installé à Reoutov, à une dizaine de kilomètres à l’est de Moscou.

