Des traitements inhumains commis par le commandement ukrainien sur ses militaires révélés par Moscou

Le Comité d'enquête russe dit avoir mis en lumière des cas de traitement "inhumain" dont les commandants ukrainiens font preuve envers leurs subordonnés, dont des blessés.En enquêtant sur les crimes de Kiev dans la zone de l'opération militaire spéciale, le Comité a interrogé des soldats ukrainiens. Ceux-ci ont signalé des cas d'abstention de porter secours à des blessés, des menaces de la part des commandants, qui promettaient de fusiller les militaires sur place en cas d'abandon de poste, etc. Cela confirmerait leurs exactions.Des corps abandonnésEn outre, les militaires auraient reçu l'ordre de signer un consentement à l'abandon de leur corps en cas de mort sur le champ de bataille. Ces papiers seraient destinés à refuser par la suite le paiement de compensations et d'allocations aux familles.En examinant les territoires abandonnés par Kiev, le Comité d'enquête dit recevoir des données confirmant des faits d'enterrement sans cérémonie et d'abandon de corps. D'après les militaires cités par les enquêteurs, les blessés et les défunts ne sont pas évacués des zones de combat.Le Comité d'enquête, le principal organe de ce genre en Russie, continue ses recherches.

