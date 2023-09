https://fr.sputniknews.africa/20230905/paris-discute-avec-niamey-du-retrait-dune-partie-de-ses-effectifs-et-materiels-militaires-1061899509.html

Paris discute avec Niamey du retrait d'une partie de ses effectifs et matériels militaires

Paris discute avec Niamey du retrait d'une partie de ses effectifs et matériels militaires

Selon l’AFP, des échanges ont lieu pour retirer "certains éléments militaires" du pays sahélien. Paris rejetait jusqu’ici l’idée d’un départ de ses quelque... 05.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-05T16:08+0200

2023-09-05T16:08+0200

2023-09-05T16:10+0200

niger

france

afp

retrait des troupes

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/04/1061858115_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_075a7398cf6f1c80ac4be6e55004e1f8.jpg

Des "échanges" ont lieu entre armées nigérienne et française sur le retrait de "certains éléments militaires" français au Niger, a appris l’AFP ce 5 septembre auprès du ministère des Armées.Les généraux qui ont pris le pouvoir fin juillet au Niger par un coup d'État ont dénoncé le 3 août plusieurs accords de coopération militaire avec Paris.Le 4 septembre, le Premier ministre nigérien nommé par les militaires au pouvoir, Ali Mahaman Lamine Zeine, a affirmé que des "échanges" avaient lieu pour obtenir un départ des soldats français. Les "échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement" leur retrait, avait-il déclaré au cours d'une conférence de presse.La France ne reconnaît pas les nouvelles autorités de Niamey et y maintient pour l'heure son ambassadeur, malgré les injonctions des nouvelles autorités.Paris excluait par ailleurs jusqu'ici un retrait militaire du Niger, où 1.500 soldats et aviateurs sont déployés sur la base aérienne projetée de Niamey ainsi qu'à Ouallam et Ayorou, aux côtés des Nigériens, dans la zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

niger

france

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

niger, france, afp, retrait des troupes, afrique subsaharienne