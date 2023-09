Un homme abattu dans les eaux algériennes, la Défense fournit des détails

https://fr.sputniknews.africa/20230904/un-homme-abattu-dans-les-eaux-algeriennes-la-defense-fournit-des-details-1061863709.html

Un Franco-Marocain, qui n’a pas obtempéré aux avertissements et aux ordres de s’arrêter après avoir pénétré illégalement dans les eaux algériennes, a été abattu par les garde-côtes, a déclaré le 3 septembre le ministère algérien de la Défense nationale.Une zone sensibleSelon le ministère, cette région maritime frontalière enregistre une activité accrue des trafiquants de drogue et du crime organisé.Lors d'une autre patrouille le 30 août, les garde-côtes avaient repêché le corps d'un homme non identifié qui présentait un impact de balle. Il avait été transporté à la morgue de la polyclinique de Marsa ben M'hidi de Tlemcen.Version marocaineLes médias marocains présentent une autre version de cet incident tragique. Selon site le360, quatre touristes circulant en jet-ski dans les eaux proches de la ville de Saïdia (nord-est du Maroc) se sont perdus et ont accidentellement dérivé vers les eaux territoriales algériennes.D’après le portail, deux Français d'origine marocaine, Bilal Kissi et Abdelali Méchouard, ont été tués, alors que le troisième a survécu mais a été arrêté par les garde-frontières algériens. Le quatrième jet-skieur, Mohammed Kissi, frère du défunt Bilal Kissi, aurait réussi à regagner le territoire marocain.Le 31 août, les funérailles de Bilal Kissi ont eu lieu dans le village de Bni Drar, près d’Oujda, en présence d’une dizaine de proches. Son corps se trouve toujours en Algérie. Au Maroc, l'opinion publique et les organisations de défense des droits de l'homme ont condamné ce qu’il s'est passé, qualifiant l’incident d'assassinat, précise le360.Relations tendues Maroc-AlgérieLes relations entre l'Algérie et le Maroc sont très tendues, et ce tout au long des dernières décennies.La principale pierre d'achoppement reste la question du Sahara occidental, sur laquelle les deux voisins ont des positions opposées. En août 2021, Alger a rompu ses relations diplomatiques avec le Rabat, l'accusant de commettre des "actes hostiles continus". La frontière terrestre entre le Maroc et l'Algérie est fermée depuis août 1994.

