"J’ai honte": un prisonnier ukrainien explique pourquoi il évitait de porter son uniforme à Kiev

"J'ai honte": un prisonnier ukrainien explique pourquoi il évitait de porter son uniforme à Kiev

04.09.2023

Les soldats à Kiev ont honte de se promener en uniforme dans les rues. Cela est même dangereux pour eux, car les habitants peuvent les confondre avec des employés du bureau de recrutement militaire qui délivrent les convocations. C’est ce qu’a déclaré à Sputnik un prisonnier ukrainien.Tout cela est "pour éviter qu’on me frappe avec une bouteille sur la tête parce qu’ils [les habitants de la ville, ndlr] peuvent penser que j’apporte un ordre de mobilisation", a-t-il expliqué.Selon lui, c'est une honte de porter la tenue militaire en public à cause des employés des commissariats, souvent corrompus:Une mobilisation forcéeL'Ukraine est soumise à la loi martiale depuis le 24 février 2022, qui a été suivie de la signature par le Président Volodymyr Zelensky d’un décret sur la mobilisation générale.Il est ainsi interdit aux hommes de 18 à 60 ans de quitter le pays. Un ordre de convocation peut être délivré n’importe où. Plusieurs vidéos diffusées sur Internet montrent que cela se passe dans les rues, les stations-service et les cafés, et parfois de manière forcée et brutale.Le fait de se soustraire au service militaire pendant la mobilisation est une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans.L’esprit combatif de la population chuteLe conseiller du chef par intérim de la république populaire de Donetsk Ian Gaguine avait précédemment déjà évoqué l'augmentation des cas de désertion dans les rangs militaires ukrainiens.En outre, comme l’a annoncé le 22 août le Parquet de l’Ukraine, plus de 200 centres d'enrôlement militaire ont été perquisitionnés dans le pays pour éradiquer un système de corruption permettant à des conscrits d'échapper à l'armée.Comme l’indique le journal chinois Global Times, ces faits montrent que "la corruption est endémique en Ukraine", que "l’esprit combatif de la population a considérablement chuté".

