Les soldats ukrainiens se rendent en pelotons entiers, selon un colonel américain à la retraite

Les soldats ukrainiens se rendent en pelotons entiers, selon un colonel américain à la retraite

Les soldats ukrainiens se rendent en raison de la situation désespérée sur la ligne de front, affirme Douglas Macgregor, ancien conseiller du Pentagone. Il a... 27.08.2023

2023-08-27T12:12+0200

2023-08-27T12:12+0200

2023-08-27T12:14+0200

Ce comportement des forces armées ukrainiennes témoigne de la tournure tragique que prend la stratégie de Kiev, avance le colonel américain à la retraite Douglas Macgregor.Situation tragique sur le frontL’ancien militaire, qui a brièvement assuré le poste de principal conseiller du Pentagone en matière de défense fin 2020, a qualifié de tragique la situation des soldats ukrainiens et a ajouté que ceux en première ligne le comprennent. Les commandants des forces armées ukrainiennes prennent la décision de se rendre, car cela constitue le seul moyen de sauver les blessés, que les dirigeants refusent d'évacuer du front, assure-t-il.Les forces armées ukrainiennes subissent d'énormes pertes, souligne-t-il. Les hôpitaux sont surpeuplés et il est peu probable que les nombreux blessés puissent retourner au combat, a-t-il expliqué. Selon lui, plus de 300.000 soldats sont morts.Fin juillet, un responsable de la région de Zaporojié a déclaré à la télévision russe que les troupes ukrainiennes se rendaient sur l’axe de Zaporojié en groupes allant jusqu'à un peloton.

