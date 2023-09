https://fr.sputniknews.africa/20230902/raisons-pour-lesquelles-de-nombreux-soldats-ukrainiens-desertent-selon-un-officiel-russe-1061819081.html

Raisons pour lesquelles de nombreux soldats ukrainiens désertent, selon un officiel russe

Raisons pour lesquelles de nombreux soldats ukrainiens désertent, selon un officiel russe

Manque de formation et d'équipement, faible survie sur le front et surtout absence de motivation… Telles sont les causes de la recrudescence des cas de désertion dans l'armée ukrainienne.

Des militaires ukrainiens désertent en masse en raison de la situation difficile sur le front, tout en refusant de défendre le Président ukrainien et son entourage, a déclaré auprès de Sputnik le conseiller du chef par intérim de la république populaire de Donetsk (RPD), commentant un article du magazine français Le Figaro.Sans formation ni équipementSelon ses dires, la vie d’un Ukrainien lambda sur le champ de bataille ne dure que "quelques heures" faute de formation et d’équipement militaire.De plus, les soldats de Kiev font face "à l’une des armées les plus fortes au monde":Fin août, 23 militaires ukrainiens ont été abattus par leurs compagnons d’armes pour avoir tenté de quitter leurs positions près de Kherson, selon des informations obtenues par la partie russe auprès d’une source au sein de l’armée de Kiev.D’énormes pertesLe même constat sur la montée de cas de désertion avait été précédemment fait par le colonel américain à la retraite Douglas Macgregor. D’après lui, "il s’agit de pelotons et de compagnies entières". Les hôpitaux sont surpeuplés et il est peu probable que les nombreux blessés puissent retourner au combat, a-t-il expliqué. Selon lui, plus de 300.000 soldats de Kiev sont morts.En effet, de nombreuses autres sources, dont les quotidiens Guardian et New York Times, font part d’importantes pertes dans les rangs de l’armée ukrainienne, tandis que Kiev dissimule les vrais chiffres. Cependant, le chef du service de renseignement militaire ukrainien a reconnu ce 1er septembre de lourdes pertes dans l’armée. "Mais on finit par s’y habituer", a nuancé Kyrylo Boudanov.

