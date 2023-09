https://fr.sputniknews.africa/20230904/frappes-de-ka-52-et-mi-35-russes-sur-des-positions-ukrainiennes-vues-depuis-le-cockpit--video-1061850324.html

Frappes de Ka-52 et Mi-35 russes sur des positions ukrainiennes vues depuis le cockpit – vidéo

Frappes de Ka-52 et Mi-35 russes sur des positions ukrainiennes vues depuis le cockpit – vidéo

La Défense russe a diffusé ce 4 septembre une vidéo présentant le travail des hélicoptères russes dans une zone de l’opération spéciale en Ukraine. Les engins... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T10:12+0200

2023-09-04T10:12+0200

2023-09-04T10:12+0200

donbass. opération russe

international

russie

ukraine

conflit ukrainien

opération militaire

hélicoptère d'attaque

hélicoptères

ka-52 alligator

mi-35

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/0e/1056183246_0:173:2500:1579_1920x0_80_0_0_9f882fcf93cb65f95a32f0c54ff46a12.jpg

Des équipages d'hélicoptères d'attaque Ka-52 et Mi-35 ont détruit un point d’appui de troupes ukrainiennes sur l’axe de Krasny Liman, a annoncé le ministère russe de la Défense.Une vidéo, diffusée ce 4 septembre par l’instance, montre le fonctionnement des aéronefs et le moment de la frappe.Selon la Défense russe, les hélicoptères ont aussi anéanti des véhicules blindés de combat et du personnel de l’armée de Kiev. Les cibles ont été atteintes à l'aide de missiles guidés et non guidés.Après avoir réalisé la mission, les équipages sont retournés à l'aérodrome de base.Pour éviter les défenses antiaériennes de l’armée ukrainienne, les pilotes se sont dirigés vers la zone de combat à très basse altitude, a précisé le ministère.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, ukraine, conflit ukrainien, opération militaire, hélicoptère d'attaque, hélicoptères, ka-52 alligator, mi-35, fortification