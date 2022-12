https://fr.sputniknews.africa/20221228/des-helicopteres-dattaque-russes-ciblent-des-installations-et-des-equipements-ukrainiens--video-1057407872.html

Des hélicoptères d’attaque russes ciblent des installations et des équipements ukrainiens – vidéo

Des hélicoptères d’attaque russes ciblent des installations et des équipements ukrainiens – vidéo

Le ministère russe de la Défense a publié des images montrant des hélicoptères d’attaque en action dans la zone de l'opération spéciale. Résultat, des postes... 28.12.2022, Sputnik Afrique

Des hélicoptères d’attaque russes polyvalents Mi-35 et Mi-28 ont visé des installations et des équipements de l’ennemi dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Ils continuent d'accomplir leurs missions de destruction de véhicules blindés et d'infrastructures militaires de l'armée ukrainienne.Une vidéo, diffusée le 28 décembre par le ministère russe de la Défense, montre les équipages de ces appareils en action.Sur la séquence, les hélicoptères se préparent au départ avant de frapper le matériel ukrainien avec des missiles guidés et non guidés. Grâce à un enregistrement vidéo, il est possible de voir la destruction des cibles, des postes de commandement et des véhicules blindés.Ils volent à une attitude extrêmement basse, selon la Défense.Après cette mission, les hélicoptères retournent à leur base.

