Les capacités uniques de l’hélicoptère russe Ka-52 selon un commandant russe – vidéo

L'hélicoptère d'attaque russe Ka-52 est unique en raison des systèmes de haute technologie dont il est équipé, comme le complexe de défense embarqué, a déclaré aux journalistes un commandant russe.Selon lui, ce système de protection protège littéralement l'équipage de l'hélicoptère. Notamment, il le prévient d'une attaque ennemie et l'aide à l'éviter en toute sécurité.D’après lui, ce système calcule et exécute lui-même les contre-mesures, et indique dans quelle direction il est nécessaire d'effectuer une manœuvre d'évitement.Il est à noter que le personnel navigant traite ces appareils avec beaucoup d’admiration et d’amour pour sa fiabilité et son efficacité sur le champ de bataille. Le nombre d’équipements et de personnel ennemis anéantis ne fait que confirmer leur efficacité.Le Ka-52 AlligatorLe Ka-52 Alligator est un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque russe de nouvelle génération. Il a été adopté par l'armée russe en 2011. Outre le personnel ennemi, il est capable de détruire des véhicules blindés et non blindés, ainsi que des cibles aériennes.Au cours de l'opération militaire spéciale en Ukraine, les hélicoptères continuent d'effectuer leurs tâches: anéantir des blindés et des installations militaires, escorter des convois, ainsi que livrer des troupes aéroportées et des cargaisons, selon la Défense russe.

