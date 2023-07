https://fr.sputniknews.africa/20230731/les-capacites-dattaque-de-cet-helicoptere-russe-en-font-une-arme-des-plus-decisives-1060952573.html

Les "capacités d’attaque" de cet hélicoptère russe en font une arme des plus décisives

Pour bloquer la contre-offensive ukrainienne, l'armée russe utilise un grand nombre d'hélicoptères d'attaque Ka-52 Alligator, "l'un des systèmes d'armes russes... 31.07.2023, Sputnik Afrique

À bon chat, bon rat.Pour stopper l’offensive ukrainienne, les militaires russes utilisent une version modifiée de l’hélicoptère d’attaque Ka-52. En se référant au renseignement militaire britannique, le portail le qualifie de "l’un des systèmes d’armes russes les plus décisifs dans le secteur".Avantages d’un nouveau missile anticharL’hélicoptère intègre un nouveau missile antichar, le LMUR ou "article 305", d’une portée d’environ 15 kilomètres et les équipages exploitent les opportunités de les tirer au-delà de celle des défenses aériennes ukrainiennes.En ce qui concerne le LMUR (roquette guidée polyvalente et légère), Forbes a récemment constaté qu’il représentait "une véritable escalade des capacités des hélicoptères".Annoncée en 2018, la toute nouvelle version "M" de l'Alligator fait suite à l’expérience des combats en Syrie, où les hélicoptères d'attaque russes ont joué un rôle important.

