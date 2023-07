https://fr.sputniknews.africa/20230715/un-ka-52-alligator-detruit-un-blinde-ukrainien---video-1060547598.html

Un Ka-52 "Alligator" détruit un blindé ukrainien - vidéo

Un Ka-52 "Alligator" détruit un blindé ukrainien - vidéo

L’équipage d’un hélicoptère Ka-52 a anéanti un blindé des forces armées ukrainiennes sur l’axe de Donetsk-Sud. Une vidéo de sa destruction a été mise en ligne... 15.07.2023, Sputnik Afrique

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo de la destruction d’un blindé ukrainien.L’équipage d’un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Ka-52 "Alligator" a détecté un blindé ukrainien et l’a ciblé avec un missile guidé."Un prédateur qu’il faut craindre sur le champ de bataille"Selon le Spiegel, le Ka-52, l'un des meilleurs hélicoptères d'attaque au monde, présente une grave menace pour les militaires ukrainiens, car les armes occidentales livrées à Kiev ne parviennent pas à le neutraliser."L'hélicoptère d'attaque dispose d'un armement lourd, dont un canon automatique de 30 mm, des bombes à chute libre, des missiles guidés air-air et air-sol. Dans la lutte contre les soldats ukrainiens, les six "ouragans" embarqués sont particulièrement pertinents ainsi que des missiles guidés de type 9K121 Vikhr d'une portée relativement longue d'une dizaine de kilomètres. C'est surtout cette gamme qui pose problème aux Ukrainiens", indique le magazine.Le Spiegel ajoute que le Ka-52 opère à une distance hors de portée des véhicules antiaériens Gepard et des Stinger.Selon le site 19FortyFive, l’"Alligator" est "un véritable prédateur qu'il faut craindre sur le champ de bataille".

