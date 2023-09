https://fr.sputniknews.africa/20230904/en-24h-lukraine-a-perdu-pres-de-655-militaires-4-entrepots-11-obusiers-occidentaux-1061865234.html

En 24h, l'Ukraine a perdu près de 655 militaires, 4 entrepôts, 11 obusiers occidentaux

En 24h, l’Ukraine a perdu près de 655 militaires, 4 entrepôts, 11 obusiers occidentaux

En ces dernières 24 heures, l'armée russe a abattu un hélicoptère Mi-8 et 24 drones ukrainiens, en plus de tuer ou blesser environ 655 soldats. Quatre... 04.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-04T17:04+0200

2023-09-04T17:04+0200

2023-09-04T19:26+0200

L’armée russe a neutralisé près de 655 militaires ukrainiens en ces dernières 24 heures, a rapporté ce 4 septembre le ministère russe de la Défense dans le bilan quotidien de son opération militaire.Les plus grandes pertes ont eu lieu sur l’axe de Donetsk, avec 285 hommes tués ou blessés. Les forces de Kiev en ont perdu plus de 120 autres dans la zone du sud de Donetsk et plus de 115 dans celle de Zaporojié.Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent jusqu’à une soixante de soldats. Enfin, environ une quarantaine d’hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et jusqu’à 35 sur celui de Kherson.Situation sur le terrainSur l’axe de Zaporojié, les forces armées russes ont mené des combats pour améliorer leurs positions tactiques près des localités de Rabotino et Verbovoïé. Elles ont repoussé huit attaques ukrainiennes en ces 24 dernières heures, tous axes confondus. De plus, des unités ukrainiennes et leurs équipements ont été frappés sur les axes de Krasny Liman et du sud de Donetsk.Quant à la zone de Koupiansk, au centre des intérêts des médias internationaux, l’armée russe a mené des combats près des localités de Vyscheïé Solionoïé, Ivanovka, Timkovka, Sinkovka dans la région de Kharkov et près de la localité de Novosselovskoïé dans la république populaire de Lougansk (RPL).Frappes stratégiquesDe plus, des avions russes de la flotte de la mer Noire ont détruit dans la nuit du 3 au 4 septembre quatre vedettes rapides avec des groupes de débarquement ukrainiens à bord. Ces bateaux de production américaine Willard Sea Force ont été repérés dans la partie nord-ouest de la mer Noire.Des drones ont également frappé un chantier naval ukrainien, spécialisé dans l’assemblage de vedettes rapides à base de composants étrangers.Armes détruitesDes chasseurs russes ont intercepté un hélicoptère Mi-8 près de la localité de Broussovka dans la république populaire de Donetsk (RPD).Parmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent trois systèmes d’artillerie américains M777, deux obusiers légers américains M119, trois canons automoteurs M109 Paladin et deux obusiers M105, eux aussi de production US, ainsi qu’un canon automoteur polonais Krab.De plus, on décompte comme détruits trois obusiers D-30, un D-20, un Msta-B, tout comme un canon automoteur Gvozdika. Deux entrepôts de munitions ont aussi été bombardés, tout comme deux entrepôts de missiles et d’artillerie près de la localité de Verkhniaïa Tersa dans la région de Zaporojié.Les forces armées russes ont également intercepté trois roquettes de HIMARS et 24 drones. Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 126 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 467 avions, 248 hélicoptères et 6.376 drones. Elle a détruit 435 systèmes de défense sol-air, 11.643 chars et autres blindés, 1.147 lance-roquettes multiples, 6.214 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 12.694 autres équipements militaires.

