Deux bombes guidées JDAM et un système de missiles S-200 détruits en 24h en Ukraine

L'armée russe a détruit en 24 heures un système de missiles S-200, deux bombes guidées JDAM, deux projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS, deux... 31.08.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont détruit, au cours de ces dernières 24 heures, un système de missiles S-200, 32 drones, dont un drone de reconnaissance Tu-141 Strij, et un dépôt de munitions, selon le bilan quotidien de la Défense russe publié ce 31 août.En outre, un poste de commandement d'une brigade ukrainienne et un camp d'entraînement de militaires ont été frappés. La défense antiaérienne a intercepté deux bombes guidées JDAM, deux projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et deux missiles antiradars supersoniques HARM de fabrication américaine, selon le ministère.Pertes de Kiev sur les différents axes:

