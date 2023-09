https://fr.sputniknews.africa/20230902/la-perte-de-cette-ville-mettrait-fin-a-la-carriere-de-volodymyr-zelensky-1061805704.html

La perte de cette ville mettrait fin à la carrière de Volodymyr Zelensky

La perte de la ville de Koupiansk et la poursuite de l’avancée des troupes russes dans la région de Kharkov causeront la fin de la carrière politique de Volodymyr Zelensky, a estimé Chen Feng, observateur du média chinois Guancha.Selon lui, en cas de percée réussie, l’armée russe sera en mesure de développer une offensive à partir du flanc abandonné par les troupes de Kiev et même de faire la jonction avec des unités venant de la région russe de Belgorod pour prendre la ville de Kharkov.En même temps, d’après lui, le Président ukrainien pourra toujours revenir à l'image de "politicien amateur".Des points d’appui et du personnel éliminésLes forces russes se sont emparées de deux bastions et ont repoussé plusieurs attaques ukrainiennes dans la direction de Koupiansk, a fait savoir ce 2 septembre à Sputnik le colonel Sergueï Zybinski.Selon lui, les pertes totales de l'ennemi en termes d'effectifs s'élèvent à une compagnie de soldats.Il a aussi précisé que les soldats russes ont poursuivi l'offensive sur cet axe.Actions offensivesMi-août, le ministère russe de la Défense a fait état de la poursuite de l'avancée sur l’axe de Koupiansk. D’après l’instance, les militaires ont amélioré leur position le long de la ligne de front dans cette zone.

