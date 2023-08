https://fr.sputniknews.africa/20230803/des-artilleurs-russes-ont-perturbe-le-transfert-de-renforts-ukrainiens-sur-le-front-1061020589.html

Des artilleurs russes ont perturbé le transfert de renforts ukrainiens sur le front

Des artilleurs russes ont perturbé le transfert de renforts ukrainiens sur le front

Selon un commandant russe, une unité d’artilleurs de l’armée de Moscou a empêché le transfert de renforts ukrainiens sur l’un des axes de l’opération spéciale... 03.08.2023, Sputnik Afrique

Des artilleurs russes ont perturbé le transfert de renforts de l’armée ukrainienne dans la direction de Koupiansk, a déclaré à Sputnik le colonel Sergueï Zybinski.Selon lui, cela s’est passé à deux reprises en une journée.L’interlocuteur a noté que les forces ukrainiennes avaient été repérées à temps, permettant ainsi à l’artillerie d’agir.Deux offensives déjouéesEn outre, dans la région de Berestovoïé, un chasseur-bombardier russe Su-34 a effectué deux frappes sur un poste de commandement avancé, du personnel et du matériel militaire de Kiev.Toujours dans cette zone, les militaires russes ont déjoué deux contre-attaques près de la forêt de Popov, en république populaire de Lougansk. Les forces ukrainiennes ont ainsi subi des pertes en personnel et ont perdu un camion Oural et un mortier, a souligné la source.

