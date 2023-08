https://fr.sputniknews.africa/20230802/des-blindes-russes-detruisent-en-mouvement-des-positions-camouflees-de-kiev--video-1061010849.html

Des blindés russes détruisent en mouvement des positions camouflées de Kiev – vidéo

Des blindés russes détruisent en mouvement des positions camouflées de Kiev – vidéo

En mouvement contre un ennemi caché… Dans une séquence partagée par la Défense russe, des militaires opérant sur des blindés ont éliminé des positions de... 02.08.2023, Sputnik Afrique

Une colonne de véhicules blindés russes a asséné une frappe contre les positions camouflées des troupes ukrainiennes, a fait savoir ce 2 août le ministère russe de la Défense. L’événement a eu lieu dans la réserve forestière de Serebrianskoé, en république populaire de Lougansk.Une vidéo, diffusée par l’instance et filmée par la caméra d’un drone, montre la scène, où les équipements militaires russes longent la zone forestière où se trouvent les soldats de Kiev.Le convoi militaire russe était composé de chars et de véhicules de transport de troupes.Sans s'arrêter, il a réalisé des frappes en balayant ainsi les positions et les points de tir des forces ukrainiennes.

