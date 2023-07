https://fr.sputniknews.africa/20230730/des-blindes-americains-bradley-aneantis-par-un-helicoptere-russe-ka-52---video-1060936758.html

Des blindés américains Bradley anéantis par un hélicoptère russe Ka-52 - vidéo

Des blindés américains Bradley anéantis par un hélicoptère russe Ka-52 - vidéo

Un hélicoptère Ka-52 a détruit des véhicules blindés Bradley des forces ukrainiennes qui tiraient sur des positions russes. La Défense a publié la vidéo des... 30.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-30T18:50+0200

2023-07-30T18:50+0200

2023-07-30T18:55+0200

donbass. opération russe

ka-52k

bradley

russie

ukraine

vikhr (missile antichar)

conflit ukrainien

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0a/1059833504_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_3d56b4f67d0182364fc89494a28fa9aa.jpg

L’équipage d’un hélicoptère russe Ka-52 a porté un coup direct avec un missile anti-char Vikhr contre des véhicules blindés ukrainiens Bradley de fabrication américaine, a déclaré la Défense. Le ministère a rendu publique la vidéo des tirs.Les images montrent comment l’hélicoptère lance le missile anti-char guidé Vikhr, puis on voit le véhicule de combat d'infanterie Bradley situé à une distance de plusieurs kilomètres du Ka-52. Quelques secondes plus tard, le missile frappe le véhicule américain, qui se recouvre de nuages de fumée et brûle suite à l’explosion.La Défense a précisé que la destruction a eu lieu sur l’axe de Donetsk-Sud.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ka-52k, bradley, russie, ukraine, vikhr (missile antichar), conflit ukrainien