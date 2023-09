https://fr.sputniknews.africa/20230904/cette-legende-du-football-camerounais-revient-en-afrique-1061855947.html

Cette légende du football camerounais revient en Afrique

Valeri Nepomniachi, sélectionneur russe, avec lequel le Cameroun a battu en 1990 l'Argentine de Diego Maradona, assisterait l'une des équipes camerounaises...

2023-09-04T12:47+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/09/04/1061855592_0:80:1153:729_1920x0_80_0_0_5eb1ec49e13c310a47e025606b168620.jpg

Cette légende du football camerounais revient en Afrique Valeri Nepomniachi, sélectionneur russe, avec lequel le Cameroun a battu en 1990 l’Argentine de Diego Maradona, assisterait l'une des équipes camerounaises. C'est ce qu'ont annoncé à Sputnik Afriquer les représentants du football de ce pays.

"Nous avons coopté le très célèbre entraîneur Valeri Nepomniachi, qui va nous assister, qui va mettre sur pied tout ce qui doit être fait concernant le football", affirme Bernard Malabo, secrétaire général du club de football de Botafogo de la Grande Sanaga Maritime.David Nhanack, médecin du sport a souligné "la volonté des Africains d'apprendre et à la volonté des Russes de donner". Cependant, selon lui, "l'expertise qui vient des autres pays, notamment des pays d'Europe, de la Russie et puis éventuellement des pays d'Asie, et qui va être utilisée au Cameroun devra faire en sorte que les Camerounais, au bout d'un moment, soient autonomes". Le sommet Russie-Afrique "a l'avantage de faire en sorte que les Africains, en gros, commencent à comprendre qu'ils doivent se prendre en charge par eux-mêmes. Quand on apprend quelque chose, il faut qu'on puisse l’utiliser et le développer", conclut-il.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

