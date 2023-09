Ce pays africain recevra 1 million de motos électriques face à la hausse des prix des carburants

https://fr.sputniknews.africa/20230904/ce-pays-africain-recevra-1-million-de-motos-electriques-face-a-la-hausse-des-prix-des-carburants-1061853297.html

Un million de motos électriques seront déployées au Kenya, tout comme 3.000 stations de recharge et d'échange de batteries, a annoncé le Président William... 04.09.2023, Sputnik Afrique

Face à la flambée des prix à la pompe, le gouvernement kenyan a annoncé son intention de déployer des motos électriques dans tout le pays, indique Africa News.Cette campagne sera menée en partenariat avec la licorne africaine Spiro, a précisé le Président Ruto aux médias lors de la cérémonie de lancement du projet e-bodaboda [moto à deux roues d'Afrique de l'Est, ndlr] à Mombasa. Une déclaration qui survient quelques jours seulement avant le premier sommet africain sur le climat à Nairobi.Selon lui, l’entreprise envisage d'introduire plus d'un million de véhicules électriques dans le pays durant les mois à venir et d’installer environ 3.000 stations de recharge et d'échange de batteries. Actuellement, 350 stations de ce type sont déjà opérationnelles à travers l’Afrique.En plus de cela, le Kenya dispose maintenant de 1.000 nouveaux vélos électriques et devra bientôt en recevoir 10.000 autres, lesquels sont en cours de livraison, a noté William Ruto.Spiro, premier fabricant africain de motos électriques, a introduit avec succès près de 10.000 vélos électriques dans d’autres pays du continent dont le Bénin, le Togo, le Rwanda et l'Ouganda.Multiples objectifsIl a ajouté que son gouvernement concevait la suppression progressive des motos à moteur à combustion, avertissant que l'utilisation croissante de ces véhicules à travers le continent avait de "graves implications" sur le changement climatique et la qualité de l'air.Selon lui, le Kenya a le potentiel d'ici 2030 de produire 100% de son énergie à partir de sources renouvelables telles que l'énergie hydroélectrique, géothermique, solaire et éolienne, contre plus de 90% actuellement.

