Les enfants d'Afrique parmi les plus exposés aux effets du changement climatique

Les enfants d'Afrique sont parmi les plus exposés aux effets du changement climatique mais restent les moins touchés par les mécanismes de financement climatique, a souligné le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).Les enfants de 48 pays africains entrent dans la catégorie "à risque élevé ou extrêmement élevé" de subir les impacts du changement climatique, a relevé l'UNICEF dans un rapport publié le 1er septembre, déplorant qu'ils soient négligés par les principaux flux de financement climatique nécessaires pour les aider à s’adapter, à survivre et à répondre à la crise climatique.Les enfants vivant en République centrafricaine, au Tchad, au Nigeria, en Guinée, en Somalie et en Guinée-Bissau sont les plus menacés, selon le document qui présente une évaluation des pays en fonction de l'exposition des enfants aux chocs climatiques et environnementaux, tels que les cyclones et les vagues de chaleur, ainsi que de leur vulnérabilité à ces chocs.Moins de 3% des financements mondiaux de lutte contre le changement climatique ciblent les enfants, a fait observer l'UNICEF, appelant à une hausse de ces financements, notamment de la part du secteur privé.À cet égard, la directrice adjointe de l'Unicef pour la région Afrique de l'Est et Afrique australe, Lieke van de Wiel, a insisté sur l'impératif de concentrer davantage les financements sur cette catégorie, afin qu'elle soit équipée pour faire face aux bouleversements climatiques tout au long de sa vie.

