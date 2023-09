Une capsule temporelle vieille de 200 ans découverte dans une base militaire US – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230903/une-capsule-temporelle-vieille-de-200-ans-decouverte-dans-une-base-militaire-us--video-1061840646.html

C’est une découverte inattendue qui a été faite à la plus ancienne base militaire américaine dans l'État de New York après l'analyse d'une boîte datant de... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Une capsule temporelle a été découverte lors de travaux de rénovation effectués cette année à la base du campus du monument Kosciuszko, situé à West Point, dans l'État de New York, la plus ancienne base militaire des États-Unis, fondée en 1802, a annoncé le journal américain Air Force Times.L’objet y aurait été déposé par Thaddeus Kosciuszko, un chef militaire polonais qui a vécu entre 1746 et 1817 et qui a eu de l'influence aux États-Unis, notamment lors de la guerre d'indépendance (1775-1783). Une surprise décevanteL'événement, anticipé par plusieurs annonces, s'est déroulé dans l'auditorium Robinson, qui fait partie de West Point. La capsule temporelle d'un mètre carré se trouvait au centre d'une salle remplie de spectateurs enthousiastes, son couvercle ayant été retiré par la lame brillante de l’archéologue Paul Hudson.Une fois le couvercle enlevé, l'archéologue a regardé à l'intérieur, le public retenant son souffle dans l'expectative."Du limon (terre ou fines particules), mais ce n'était que de la boue", s’est exclamé l'archéologue.Une capsule temporelle de près de 200 ans provenant de l'Académie militaire américaine de West Point a déçu les spectateurs lorsque la boîte s'est avérée ne contenir que de la terre."La boîte n'a pas répondu aux attentes […]. Potentiellement, il s'agissait de quelque chose de petit et d'organique qui s'est peut-être désagrégé avec le temps, mais nous ne pouvons pas en être sûrs", a-t-il expliqué. Comme l'indique Air Force Times, l'objet en plomb pouvait contenir n'importe quoi, par exemple des souvenirs personnels de Thaddeus Kosciuszko, des médailles ou de vieilles pièces de monnaie, des restes humains, et même une guirlande de Noël à exposer fièrement à la fenêtre de sa maison.Le département de physique et d'ingénierie nucléaire de l'institution a ensuite procédé à des radiographies de la boîte, mais a déclaré qu'elles n'étaient pas concluantes.Les responsables de l'académie militaire ont déclaré qu'ils espéraient toujours nettoyer la boue et qu'ils rechercheraient prochainement une marque sur le dessous du couvercle du conteneur.

