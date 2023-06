https://fr.sputniknews.africa/20230607/un-tresor-archeologique-decouvert-dans-ce-pays-du-maghreb---images-1059771179.html

Un trésor archéologique découvert dans ce pays du Maghreb - images

Un trésor archéologique découvert dans ce pays du Maghreb - images

Datant du IVe et du VIe siècles, 1.140 pièces archéologiques ont revu le jour lors des fouilles menées dans la wilaya de Souk Ahras, rapporte le ministère... 07.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-07T15:04+0200

2023-06-07T15:04+0200

2023-06-07T15:05+0200

algérie

fouilles

archéologie

maghreb

trésor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/07/1059770022_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_dd28113ace8783364fe0f21e9318d84a.jpg

Plus d’un millier de pièces archéologiques ont été découvertes en Algérie, dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué le 6 juin le ministère de la Culture du pays.Les artéfacts retrouvés remontent au IVe siècle et d'autres à la période de l'Empire byzantin au VIe siècle, précise l’instance, qui en publie des photos.Ce vrai trésor comptant 1.140 pièces a été retrouvé lors des fouilles sur l'un des sites de la localité, dénommé "Monument Goufi".La recherche s’est déroulée sous la supervision d’un archéologue de l'Institut d'archéologie à l'Université d'Alger 2.Les travaux archéologiques se poursuivent "afin d'atteindre d'autres résultats scientifiques en appréciation et en reconnaissance des efforts de l'équipe de recherche basée concernée", a ajouté le ministère.Une ancienne sépultureDébut mai, une autre importante découverte a été faite en Algérie, cette fois-ci par hasard. Des employés en charge des travaux de transfert hydrique effectués au barrage Kef Eddir sont tombés sur une sépulture punique à Sidi Brahim, à quelque 60 km à l'ouest de la capitale.Composée de 12 caniveaux, la tombe contient des objets cérémoniels mortuaires, des ossements humains et des poteries datant du IIe ou IIIe siècle avant J.-C.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, fouilles, archéologie, maghreb, trésor