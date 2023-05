https://fr.sputniknews.africa/20230508/une-importante-decouverte-archeologique-faite-par-hasard-en-algerie-1059122978.html

Une importante découverte archéologique faite par hasard en Algérie

Les nouvelles civilisations s'appuient sur les anciennes. Et ce n'est pas la récente découverte archéologique faite en Algérie qui dira le contraire. En effet...

Des employés en charge des travaux de transfert hydrique effectués au barrage Kef Eddir sont par hasard tombés sur une sépulture punique à Sidi Brahim, non loin de Tipaza et à quelque 60 km à l'ouest d'Alger, relate le site d’information Algérie 360.La sépulture composée de 12 caniveaux contient des objets cérémoniels mortuaires, des ossements humains et des poteries datant du IIe ou IIIe siècle avant J.-C.Selon Algérie 360, la Direction de la culture et des arts (DCA) de Tipaza, présidée par Sabiha Tahrat, a annoncé avoir découvert ce site le samedi 6 mai.C’est une "importante découverte", d’après les experts du centre national de recherche en archéologie d’Algérie (CNRA), cités par Algérie 360. Les recherches continuent afin d’avoir de nouveaux éléments.La découverte de Sidi Brahim n’est pas la première faite à Tipaza, qui est une zone connue pour son importante concentration en ruines notamment romaines, entre autres dans la ville portuaire de Cherchell, précise le site.

