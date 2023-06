https://fr.sputniknews.africa/20230606/les-premieres-tombes-de-la-prehistoire-decouvertes-en-afrique-du-sud-1059735935.html

Les premières tombes de la préhistoire découvertes en Afrique du Sud

Une équipe scientifique internationale a annoncé, le 5 juin, la découverte en Afrique du Sud des plus anciennes tombes de la préhistoire

Les sépultures ovales situées à une trentaine de mètres sous terre ont été détectées sur le site paléontologique du "Berceau de l'humanité", au nord-ouest de Johannesburg, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.Dans des articles qui doivent encore être revus par les pairs avant publication dans le journal scientifique eLife, l'équipe a relevé que "ces découvertes montrent que les pratiques mortuaires n'étaient pas limitées à l'Homo sapiens ou à d'autres hominidés dotés d'un cerveau de grande taille".Les tombes les plus anciennes découvertes jusqu'ici, notamment au Proche-Orient et au Kenya, datent d'environ 100.000 ans avant notre ère et abritent les restes d'Homo sapiens.Quant aux sépultures mises au jour en Afrique du Sud, elles datent de -200.000 à -300.000 ans.Lorsque les fouilles ont démarré en 2018, l'équipe de Lee Berger a aussi retrouvé des symboles géométriques, lignes, carrés et croix, tracés sur les parois des tombes.

