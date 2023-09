https://fr.sputniknews.africa/20230903/la-coree-du-nord-annonce-avoir-simule-une-attaque-nucleaire-tactique-1061823757.html

La Corée du Nord annonce avoir simulé une "attaque nucléaire tactique"

Les missiles de croisière lancés le 2 septembre par la Corée du Nord faisaient partie d'un entraînement pour une "attaque nucléaire tactique simulée", rapporte... 03.09.2023, Sputnik Afrique

Pyongyang a mené samedi une nouvelle "simulation d'attaque nucléaire tactique" avec de fausses têtes nucléaires montées sur deux missiles de croisière longue portée tirés dans la mer Jaune, a fait savoir la KCNA."Deux missiles de croisière stratégiques longue portée surmontés de fausses têtes nucléaires ont été lancés" dans la mer, au sud, depuis la côte ouest de la Corée du Nord, a ajouté la même source.L'agence de presse sud-coréenne Yonhap avait indiqué que selon l’état-major interarmées du pays, un nombre inconnu de missiles de croisière a été tiré samedi vers 04H00 locales (19H00 GMT vendredi) en direction de la mer Jaune.Ces tirs interviennent suite à la tenue des exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington baptisés “Ulchi Freedom Shield” (UFS). L'édition de cette année de l'UFS s’est tenue en deux volets, du 21 au 25 août et du 28 au 31 août, et a connu la participation des armées de terre, des forces aériennes et des marines des deux pays, ainsi que les forces spatiales américaines.Séoul avait annoncé que le scénario de ces manœuvres a été entièrement remanié cette année de sorte à “refléter l'évolution de la situation sécuritaire dans la région”.

corée du nord, corée du sud, états-unis, missiles, tir de missiles, nucléaire