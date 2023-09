https://fr.sputniknews.africa/20230902/la-coree-du-nord-tire-plusieurs-missiles-de-croisiere-en-mer-jaune-1061801345.html

La Corée du Nord tire "plusieurs missiles de croisière" en mer Jaune

La Corée du Nord tire "plusieurs missiles de croisière" en mer Jaune

La Corée du Nord a tiré tôt samedi plusieurs missiles de croisière au large de sa côte ouest, a indiqué l'armée sud-coréenne. 02.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-02T08:34+0200

2023-09-02T08:34+0200

2023-09-02T08:34+0200

corée du nord

corée du sud

missiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060526533_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_189d2579a35efe292a5f917f18f75ff0.jpg

Un nombre non précisé de missiles de croisière a été lancé vers 04H00 (19H00 GMT) en direction de la mer Jaune, a déclaré le 2 septembre l'état-major interarmées (JCS) dans un communiqué, ajoutant que les spécifications des missiles étaient en cours d'évaluation."Nous avons renforcé la surveillance et le contrôle et nous maintenons un état de préparation maximal en étroite coordination avec les États-Unis", a fait savoir le JCS.Ces tirs interviennent trois jours après que Pyongyang a lancé deux missiles balistiques à courte portée dans le cadre d'une "simulation de frappe nucléaire tactique" en réaction aux exercices militaires annuels conjoints, Ulchi Freedom Shield, entre les États-Unis et la Corée du Sud.Pyongyang considère ces exercices comme une répétition d'invasion de son territoire, tandis que les deux alliés affirment qu'ils sont de nature défensive.Le 29 août, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est rendu à un poste de commandement d'entraînement où il a détaillé ses futurs plans de guerre, y compris des "frappes simultanées très intenses" sur des postes militaires clés au Sud.Kim Jong Un a déclaré que la Corée du Nord était une puissance nucléaire "irréversible" et a appelé à une intensification de la production d'armes, y compris d'armes nucléaires tactiques.

corée du nord

corée du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

corée du nord, corée du sud, missiles