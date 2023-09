https://fr.sputniknews.africa/20230902/un-lrm-tornado-s-russe-en-action-contre-des-infrastructures-et-du-materiel-de-kiev--video-1061808235.html

Un LRM Tornado-S russe en action contre des infrastructures et du matériel de Kiev – vidéo

Le géant tout-terrain Tornado-S a été filmé en train de réaliser des tirs contre des positions ennemies sur l’un des axes de l’opération spéciale en Ukraine... 02.09.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes continuent de frapper les infrastructures et le matériel militaires des troupes ukrainiennes dans le cadre de l'opération spéciale.Le ministère russe de la Défense a diffusé ce 2 septembre une vidéo montrant le travail d’un lance-roquettes multiple Tornado-S.Sur la séquence, les artilleurs se sont rapidement rendus à leur position de tir et ont réalisé des salves contre l’ennemi.Grâce au système de guidage automatique, le véhicule de combat "vise" tout seul, l'équipage n'a plus qu'à exécuter le tir et à quitter rapidement la zone dangereuse.Ce géant tout-terrain peut, si nécessaire, se frayer un chemin à travers une zone forestière et sur un terrain marécageux, a noté la Défense.Le Tornado-S est conçu pour détruire des cibles individuelles et non ponctuelles. Cette arme est utilisée aussi bien dans les opérations de défense que celles offensives.Chaque projectile de ce lance-roquettes multiple peut recevoir une commande de vol individuelle et utiliser le système de navigation par satellite GLONASS pour améliorer la précision de tir.

